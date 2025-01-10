Защита Лерчек попросила суд дать блогеру поблажку

Адвокаты блогерши Валерии Чекалиной, известной в медийных кругах как Лерчек, сделали важный шаг в её защите, подав в Московский городской суд ходатайство о пересмотре условий домашнего ареста своей подзащитной.
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