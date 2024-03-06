Путин: Россия управляется Богом, но существует благодаря своим народам

Россия — страна, которая управляется напрямую Богом, но существует благодаря населяющим ее народам. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, сообщает ТАСС.
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