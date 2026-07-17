Важно! В Минобороны рассказали о боях за неделю

Согласно информации, предоставленной Минобороны России, были поражены следующие цели: Инфраструктурные объекты портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский, которые применяются для хранения и разгрузки грузов, предназначенных для военных нужд, а также горюче-смазочных материалов; 24 морских судна, задействованных в операциях ВСУ, включая 14 сухогрузов, три парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера; Заводы военно-промышленного комплекса Украины, склады с боеприпасами, логистические центры и объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые Вооруженными Силами Украины; Места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пункты их временного размещения.