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Дмитрий Вершинин: «Секрет успеха «Торпедо» – советский хоккей Ларионова, грамотный тренер по физподготовке и надежная игра вратаря»

Клуб выиграл все 5 матчей сезона-2023/24. Команда тренера Игоря Ларионова – единственная без поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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