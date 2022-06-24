Царьград

4 291 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр волочугин
    жалко стало, вот и завопили потому, что проигрывают по всем фронтам"Мы вас предупреж...
  • Галина Светлая
    Времена изменились. Сейчас возможно многое.Русское небо прод...
  • Владимир Степанян
    Кто-то может сказать, что на фоне СВО, санкций, опасности третьей мировой войны, которая если и начнётся обычными сов...Предательство Ель...

В Самаре замминистра строительства получила штраф от прокуратуры

В Самаре замминистра строительства получила штраф от прокуратуры

Причиной послужили ее действия в отношении заявления ООО СЗ “Берег – П”. Организация направила в адрес министерства заявление о выдаче разрешения на строительство жилых домов в границах улиц Советской Армии  5-й Просеки в Октябрьском районе Самары.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх