В Самаре замминистра строительства получила штраф от прокуратуры

Причиной послужили ее действия в отношении заявления ООО СЗ “Берег – П”. Организация направила в адрес министерства заявление о выдаче разрешения на строительство жилых домов в границах улиц Советской Армии 5-й Просеки в Октябрьском районе Самары.
Причиной послужили ее действия в отношении заявления ООО СЗ “Берег – П”. Организация направила в адрес министерства заявление о выдаче разрешения на строительство жилых домов в границах улиц Советской Армии 5-й Просеки в Октябрьском районе Самары.
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