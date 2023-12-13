Демократы в конгрессе призвали республиканцев отложить каникулы ради Украины

Лидер демократического большинства в сенате конгресса США Чак Шумер предложил спикеру палаты представителей, республиканцу Майку Джонсону отложить каникулы ради утверждения финансовой помощи Украине, передает РИА Новости.
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