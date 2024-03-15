Китай столкнулся с угрозой появления сотен заводов-зомби

Стремительный переход на электромобили в Китае приведет к тому, что в скором времени по всей стране появятся сотни заводов-зомби, на которых должны были выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).
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