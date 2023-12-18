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Депутат Шеремет предложил Киеву «план Г» в случае прекращения поддержки Запада

Депутат Шеремет предложил Киеву «план Г» в случае прекращения поддержки Запада

Депутат Государственной Думы РФ от Крыма Михаил Шеремет предложил Украине в случае прекращения западной поддержки действовать в соответствии с планом «Г», то есть «грести из Украины и оставить украинский народ в покое».

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