Царьград

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Полковник Макгрегор: "Помощь США Украине приведёт к потере ей выхода к Чёрному морю"

Полковник Макгрегор: "Помощь США Украине приведёт к потере ей выхода к Чёрному морю"

Американский военный уверен, что, продолжая помогать Киеву, Штаты делают только хуже для Украины. Макгрегор обрушился с критикой на тех американских политиков, что подписали открытое письмо к Байдену с требованием срочно увеличить помощь Украине.

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