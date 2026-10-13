Украинский тупик Трампа: что Россия потребует в обмен на просьбу не бомбить Киев

«Посланцы Белого дома могут договориться с Кремлем и по туннелю на Аляску, и по совместному освоению Марса, только кто это будет выполнять» Дмитрий Родионов На фото: предприниматель Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф (слева направо) (Фото: Екатерина Чеснокова/POOL/ТАСС) Материал комментируют: Александр Ведруссов Дмитрий Ежов Иван Мезюхо Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер могут приехать в Москву в октябре для переговоров с Владимиром Путиным, пишет Axios.