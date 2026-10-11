Конец золотой эры самозанятых курьеров? Помните, как ещё пару лет назад про работу курьером шутили: мол, бери заказы, крутись, и на крутые кроссовки и коньячок с икоркой точно хватит? А кто‑то и не на кроссовки — люди реально зарабатывали так, что хватало на ипотеку, аренду и ещё оставалось.