Конец золотой эры самозанятых курьеров? Помните, как ещё пару лет назад про работу курьером шутили: мол, бери заказы, крутись, и на крутые кроссовки и коньячок с икоркой точно хватит? А кто‑то и не на кроссовки — люди реально зарабатывали так, что хватало на ипотеку, аренду и ещё оставалось.
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