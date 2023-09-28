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Джинни Уизли стала мамой: звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт родила первенца

Джинни Уизли стала мамой: звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт родила первенца

Мальчик появился на свет 19 сентября фото: Shutterstock/Fotodom.ruЗвезда фильмов о Гарри Поттере Бонни Райт стала мамой! Она рассказала об этом в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России экстремистская организация), выложив фотографию новорожденного сына.

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