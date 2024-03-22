Военный эксперт рассказал о преимуществах новых авиабомб ФАБ-3000

Трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000 способна разрушить такие укрепления, которые не под силу пробить другим снарядам, а с новыми технологиями, разработанными в России, она окажется еще и высокоточной, что делает ее наличие огромным преимуществом в зоне специальной военной операции (СВО).