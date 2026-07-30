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Молодёжь массово не может найти работу в России

Молодёжь массово не может найти работу в России

Безработица среди россиян до 25 лет выросла почти на четверть. Всё из-за того, что компании ищут специалистов с опытом.

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