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Зеленский теряет союзников: скандал с Кимберли Гилфойл хоронит планы Киева

Зеленский теряет союзников: скандал с Кимберли Гилфойл хоронит планы Киева

Украинское лобби лишилось одного из ключевых союзников в окружении Трампа. В отставку уходит оскандалившаяся посол США в Греции Кимберли Гилфойл, в прошлом девушка Трампа-младшего.

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