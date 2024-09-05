Бизнес-омбудсмен Карелии помог восстановить нарушенные права подрядчика по муниципальному контракту

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Карелия обратилось предприятие города Пудожа с жалобой на действия должностных лиц муниципального учреждения культуры в связи с неисполнением обязательств по заключенному муниципальному контракту на оказание услуг по капитальному ремонту кровли здания.
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