Бизнес-омбудсмен Карелии помог восстановить нарушенные права подрядчика по муниципальному контракту

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Карелия обратилось предприятие города Пудожа с жалобой на действия должностных лиц муниципального учреждения культуры в связи с неисполнением обязательств по заключенному муниципальному контракту на оказание услуг по капитальному ремонту кровли здания.