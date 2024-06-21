Люся Чеботина и Тося Чайкина выступят на «Алых парусах» в Петербурге

В конце июня в Санкт-Петербурге состоится традиционное шоу для выпускников «Алые паруса». Что в программе праздника в этому году, можно ли на него попасть туристам, сколько стоит билет и кто выступит на концерте — в материале 360.
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