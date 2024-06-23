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Военные новости ★ спецоперация

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Associated Press: Командование ВСУ требует от США снять ограничение на

Associated Press: Командование ВСУ требует от США снять ограничение на использование дальнобойных ракет для ударов по России Associated Press: Командование ВСУ требует от США снять ограничение на использование дальнобойных ракет для ударов по РоссииАмериканское издание Associated Press пишет, ссылаясь на свои источники, что украинское военное командование добивается от Вашингтона разрешения на применение дальнобойных ракет для ударов по российской территории.

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