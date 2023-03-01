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Politros

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  • Дмитрий Гурин
    Ну вот пусть и думают. Только чтоб Макарошку в загран больше не отпускали а то смоется жаб глистовый. И пусть по трад...Жители Франции по...
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Автор The Economist счел нереальными мечты Запада «наказать» Путина

Автор The Economist счел нереальными мечты Запада «наказать» Путина

Аналитик британского издания The Economist поставил коллективный Запад в неудобное положение. По словам обозревателя, планы глав недружественных официальной Москве государств загнать в угол президента России Владимира Путина являются недостижимыми.

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