Автор The Economist счел нереальными мечты Запада «наказать» Путина

Аналитик британского издания The Economist поставил коллективный Запад в неудобное положение. По словам обозревателя, планы глав недружественных официальной Москве государств загнать в угол президента России Владимира Путина являются недостижимыми.
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