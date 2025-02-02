Образ «Единой России»: как будут готовить в депутаты участников СВО

Требования к тем, кто хочет стать депутатом от партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму 2026 года, могут уточнить: во главе угла — умение работать с избирателями «на земле» без громких популистских заявлений и самопиара.
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