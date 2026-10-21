На прошлой неделе курс доллара приближался к отметке 84,5 рубля, но затем рубль заметно укрепился. По состоянию на 20 октября Центральный банк России установил официальный курс доллара на уровне 82,85 рубля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Отрава, гадость»...
- ДВ «Ростелеком» помо...
- ДВ От Кулибина до ат...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым