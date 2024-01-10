Как надо измерять давление: рекомендации доктора Мясникова Евгения КомароваВ эфире программы «О самом главном» врач и эксперт по здоровью Александр Мясников развеял ряд заблуждений вокруг гипертонии, подчеркивая важность правильного подхода к измерению давления и лечению этого заболевания.
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