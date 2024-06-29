OpenAI заблокировала ИИ, который баллотировался на пост мэра в США

Чат-бот компании OpenAI / © Mairo Cinquetti / NurPhoto / Shutterstock VIC, разработанный на базе нейросети GPT-4 от OpenAI и прошедший обучение на тысячах документов совета Шайенна, создал местный житель и сотрудник библиотеки Виктор Миллер.
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