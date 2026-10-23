Currently, five European leaders are being considered as candidates for the role of negotiators from the European Union in the upcoming negotiations with Russia on the settlement of the Ukrainian conflict.
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