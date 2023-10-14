На Херсонщине украинские боевики пробуют переправляться через Днепр

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины стянули резервы в виде морской пехоты и понтонеров к правому берегу Днепра в Херсонской области и продолжают попытки переправ.
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