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Тренер Виллаш-Боаш зол на форварда Кокорина из-за упущенного чемпионства в РПЛ

Тренер Виллаш-Боаш зол на форварда Кокорина из-за упущенного чемпионства в РПЛ

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаш заявил, что до сих пор зол на форварда Александра Кокорина, который в годы выступлений за московское "Динамо" лишил сине-бело-голубых чемпионства в Российской премьер-лиги (РПЛ).

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