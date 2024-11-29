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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Драйзайтль о Скиннере: «Отличный вратарь, способен быть основным. Часто «Ойлерс» не играли на должном уровне, чтобы помочь ему»

26-летний вратарь «Ойлерс» пропустил 47 голов в 15 матчах текущего сезона НХЛ.  «Безусловно, было много матчей, где мы не играли на должном уровне, чтобы помочь ему.

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