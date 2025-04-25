Петропавловск-Камчатский накрыло вулканическим пеплом

Над Петропавловском-Камчатским нависло облако пепла от вулкана Безымянный, сообщает пресс-служба Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН в телеграм-канале.
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