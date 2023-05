Sega увольняет 121 сотрудника студии Relic Entertainment, разработчиков Company of HeroesSega уволила 121 сотрудника студии Relic Entertainment, разработчиков Company of Heroes и Age of Empires 4, обвинив “внешние факторы, которые бросают вызов нашей отрасли больше, чем когда-либо”.