Ой! Замена людей искусственным интеллектом обходится дороже

Группа исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружила, что во многих случаях замена сотрудников искусственным интеллектом обходится дороже, чем использование людей, и этот вывод идет вразрез с нынешними опасениями по поводу того, что технологии отнимут у нас работу.