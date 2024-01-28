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Этот таинственный мир

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Ой! Замена людей искусственным интеллектом обходится дороже

Ой! Замена людей искусственным интеллектом обходится дороже

Группа исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружила, что во многих случаях замена сотрудников искусственным интеллектом обходится дороже, чем использование людей, и этот вывод идет вразрез с нынешними опасениями по поводу того, что технологии отнимут у нас работу.

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