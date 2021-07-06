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Путин об опасности размывания русского этнического ядра мигрантами

Путин об опасности размывания русского этнического ядра мигрантами

В последние годы обеспокоенность людей массовым переселением в Россию «соотечественников» из республик бывшего СССР нарастала, ведь под определение «соотечественник» подходили практически все граждане этих Среднеазиатских и Закавказских республик.

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