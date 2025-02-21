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#Cводка на утро 21 февраля 2025 года ▪ Очередную ночь ВС России наносили удары «Геранями» по объектам противника в Киеве.

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