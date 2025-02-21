#Cводка на утро 21 февраля 2025 года ▪ Очередную ночь ВС России наносили удары «Геранями» по объектам противника в Киеве.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
#Cводка на утро 21 февраля 2025 года ▪ Очередную ночь ВС России наносили удары «Геранями» по объектам противника в Киеве.
Свежие комментарии