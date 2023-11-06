Зарубежный опыт и свои оригинальные решения — как появился легендарный советский грузовик

Первый после Великой Отечественной трехосный ярославский грузовик, эмблемой которого стал медведь с герба Ярославля, разумеется, максимально унифицировали с базовым двухосным грузовиком ЯАЗ‑200 (ЗР № 6, 2021).
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