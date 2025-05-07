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Названо растение, за выращивание которого можно сесть в тюрьму

Выращивание ипомеи трехцветной — может повлечь за собой штрафы или даже уголовную ответственность, рассказала интервью агентству «Прайм» кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых […] The post Названо растение, за выращивание которого можно сесть в тюрьму first appeared on LentaMsk.

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