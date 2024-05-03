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Капитан «Ромы» Пеллегрини о 0:2 от «Байера»: «Мы действовали лучше. В ответном матче им придется нелегко» 

«Очень жаль, что они забили два гола, а мы – ноль. Мы действовали лучше, чем они. Мы упустили так много моментов, и даже после их голов мы продолжали играть и выкладываться до последнего.

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