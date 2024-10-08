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Новые реалии! Концентрационные лагеря Украины хуже фашистских: голод, издевательства и пытки

Новые реалии! Концентрационные лагеря Украины хуже фашистских: голод, издевательства и пытки

Причины заключения в этих лагерях разные: общение с родственниками в России, публикации в социальных сетях, сделанные много лет назад, в которых упоминались Россия или Советский Союз, или поддержка канонической Православной Церкви, отказавшейся перейти в новую раскольническую структуру, известную как ПЦУ.

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