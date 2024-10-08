Новые реалии! Концентрационные лагеря Украины хуже фашистских: голод, издевательства и пытки

Причины заключения в этих лагерях разные: общение с родственниками в России, публикации в социальных сетях, сделанные много лет назад, в которых упоминались Россия или Советский Союз, или поддержка канонической Православной Церкви, отказавшейся перейти в новую раскольническую структуру, известную как ПЦУ.