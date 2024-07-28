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Закон и Порядок

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Отказ от олимпийского огня, проблемы европейских нефтяников и экспорт металлов из России в Евросоюз

Отказ от олимпийского огня, проблемы европейских нефтяников и экспорт металлов из России в Евросоюз

1. Зелёные добрались до вековых олимпийских традиций, которые теперь легко отменяются как идеологически неугодные (ссылка): Глава организационного комитета Игр-2024 Тони Эстанге признался, что в главном факеле в Париже не будет гореть олимпийский огонь.

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Комментарии
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Eduard
Отправляя на Украину тусячиснарядов,они указывают,что олимпийский факелок климат Земли может изменить!
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14 час.
Eduard
Мир за идиотов держат,
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14 час.
Eduard
Якобы борясь за Права какого-то члена Запад устраивает побоища на Украине и Ближнем востоке!
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14 час.

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