Отказ от олимпийского огня, проблемы европейских нефтяников и экспорт металлов из России в Евросоюз

1. Зелёные добрались до вековых олимпийских традиций, которые теперь легко отменяются как идеологически неугодные (ссылка): Глава организационного комитета Игр-2024 Тони Эстанге признался, что в главном факеле в Париже не будет гореть олимпийский огонь.