Отказ от олимпийского огня, проблемы европейских нефтяников и экспорт металлов из России в Евросоюз

1. Зелёные добрались до вековых олимпийских традиций, которые теперь легко отменяются как идеологически неугодные (ссылка): Глава организационного комитета Игр-2024 Тони Эстанге признался, что в главном факеле в Париже не будет гореть олимпийский огонь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии