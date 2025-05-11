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Царьград

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Больше 14 тысяч нарушений перемирия за три дня, а сколько будет за 30

Больше 14 тысяч нарушений перемирия за три дня, а сколько будет за 30

Военкор Александр Коц оценил предложение "коалиции желающих".Министерство обороны России озвучило суммарное количество нарушений, которое было зафиксировано за 3 дня перемирия, инициированного с нашей стороны с 9 по 11 мая.

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