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Царьград

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Ученый Шемяков назвал норму физической активности для взрослых

Ученый Шемяков назвал норму физической активности для взрослых

Взрослому человеку необходимо еженедельно уделять физической активности достаточное время. Заведующий кафедрой анатомии человека ИАМ Пироговского университета Сергей Шемяков в беседе с NEWS.

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