Ученый Шемяков назвал норму физической активности для взрослых

Взрослому человеку необходимо еженедельно уделять физической активности достаточное время. Заведующий кафедрой анатомии человека ИАМ Пироговского университета Сергей Шемяков в беседе с NEWS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Москва вошла в пя...
- ВС США больше не пер...
- Украина выкатила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым