Африканский фронт СВО Кадр из видео от ГУР МО Украины, где, предположительно, боец украинского спецназа держит несколько нашивок бойцов ЧВК «Вагнер» после боя в Судане.
Африканский фронт СВО
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Юрий Ильинов
Дружба крепкая, не расклеится… О странностях дружбы со странами Средней Азии Отношения России с некоторыми государствами Средней Азии, откуда в нашу страну прибывает огромное количество мигрантов (как легальных, так и нелегальных), рождают целый ряд вопросов. Особенно много их вызывают отношения с Таджикистаном и Узбекистаном, из которых прибывает больше всего мигрантов – никаких серьезных экономических выгод от сотрудничества с этими странами нет, они не являются членами ЕАЭС, но тем не менее именно российские чиновники ведут себя с политическим руководством этих государств заискивающе, будто боясь потерять их поддержку. «Мы дорожим отношениями союзничества и стратегического партнерства с Таджикистаном, ценим республику как проверенного временем друга. Наше славное прошлое и успешное настоящее неизменно подтверждают близость и успешное взаимодействие наших народов. В отличие от других стран, мы не стремимся навязывать Таджикистану какие-то новые модели, образцы, стандарты… руководство республики движется по уникальному пути», – это подобострастное заявление сделал посол РФ в Душанбе Семен Григорьев в прошлом году. В чем заключается этот «уникальный путь», Григорьев, конечно, не уточнил. А заключается он в том, чтобы избавиться от наиболее радикальных исламистских элементов в своем обществе и спровадить их в Россию, которая, как известно, щедрая душа, и с радостью примет тысячи новых таджиков и узбеков и даже позволит женщинам из этих стран носить никабы, запрещенные у них на родине. Россия не то чтобы не пытается «навязать Таджикистану какие-то стандарты», но, наоборот, это Таджикистан навязывает Москве свои стандарты и ставит свои условия. Создается ощущение, будто это не Россия играет лидирующую роль в этих отношениях, а наоборот (хотя научный и экономический потенциал России и Таджикистана с Узбекистаном несравним). Это с трудом поддается рациональной логике. В чем же заключается причина столь странной дружбы? И зачем России вообще нужна такая дружба?
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1 час.
Юрий Ильинов
Русофобия за российский счет Щедрость российского руководства в отношении Таджикистана и Узбекистана с трудом поддается какой-то разумной логике. Так, в 2022 году Россия направила 5,74 млрд рублей на создание русскоязычных школ в Таджикистане, в августе 2023 года Россия выделила на поддержку Программы школьного питания в Таджикистане более 4,5 тыс. тонн продуктов, также выделялись деньги на медицину и борьбу с наркотиками. Стоит вспомнить и бесплатные поставки вооружений и военной техники. Вливание огромных сумм в школьные программы объясняют пресловутой «мягкой силой» – продвижение российского образования за рубежом. Звучит оно, конечно, неплохо, но что мы имеем на самом деле? Выяснилось, что в школьных программах, на которые из бюджета России выделялись миллиарды, говорится о России как «колонизаторе» и «оккупанте» и, по сути, пропагандируется ненависть к русским. Так, среднеазиатское восстание 1916 года, во время которого убивали русских, называется «национально-освободительным» и «антиколониальным». После того как отрывки из данных школьных программ по истории оказались в Сети, Министерство просвещения РФ быстро их засекретило. На это, в частности, обратил внимание депутат Михаил Матвеев. «Министерство просвещения РФ «засекретило» программы по истории, преподаваемые в финансируемых за счёт российского бюджета российско-таджикских школах (и на всякий случай ещё российско-туркменских). Министра Кравцова не смутило даже то, что все они по закону подлежат публикации на сайтах учебных заведений, что и было до тех пор, пока историк Александр Дюков не раскопал, что за наш счёт там преподают русофобию, и присоединение Туркестана к Российской империи именуется «нашествием», «оккупацией» и «колонизацией». Попытка выяснить причину свелась к нелепым фразам про возможный «ущерб национальным интересам Российской Федерации». В чём, не сказали. В том, что народ возмутился, узнав, сколько денег мы платим за то, что о нас вытирают ноги», – задается вопросом Матвеев. То есть пропаганда русофобии оплачивается из российского бюджета. Если это и есть та «мягкая сила», которой некоторые гордятся, то зачем нужна она такая? Помнится, когда одному гордому кавказскому народу не понравилось что-то в учебнике по истории, министр просвещения РФ Сергей Кравцов поспешил принести извинения и дал указания внести правки в текст. Почему же он совершенно игнорирует тот факт, что в русско-таджикских школах учат ненависти к русским?
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1 час.
Юрий Ильинов
Друзья, поддерживающие санкции Не менее щедра Россия и в отношении Узбекистана. Недавно стало известно, что Россия и Узбекистан создают совместный инвестфонд объемом 500 млн долларов для финансирования перспективных проектов, причем доля РФ составляет 400 млн долларов. То есть снова торжество «дружбы народов» обеспечивается за российский счет. Чем же отвечают дружественные страны Средней Азии? Ну, например, соблюдением санкций против России. Как сообщает РБК, банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России – проблемы возникли при расчетах и в рублях, и в дружественных валютах. Доля отказов в платежах через банки Центральной Азии в июле выросла до 30 %, следует из обзора, который подготовили транспортные компании ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade. Еще с декабря 2023 года банки из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии дополнительно ужесточили подходы к работе с российскими компаниями из-за указа президента США, согласно которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам из России и содействие поставкам российскому ОПК. Естественно, под ограничения попасть никто не хочет, отсюда и соответствующая политика. Вот такая вот получается «дружба народов». При этом из российского бюджета продолжают финансироваться различные организации, содействующие диаспорам из этих стран. Например, недавно выяснилось, что среднемесячная зарплата директора «Московского дома национальностей» за 2023 год составила 433 тысячи рублей, а его первого заместителя – 250 тысяч рублей. Всего же Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы тратит в среднем более 1,5 млрд рублей в год на «дружбу народов». То есть на подпитку организаций, которые открыто занимаются поддержкой различных диаспор. Заключение Некоторые обыватели убеждены, что Россия должна помогать Узбекистану и Таджикистану, чтобы сохранять их в зоне своего влияния, а иначе, мол, в подбрюшье России может полыхнуть. Подобное мнение выглядит не слишком убедительно – ни с Таджикистаном, ни с Узбекистаном у России даже нет общих границ, поэтому происходящее там должно не слишком сильно волновать Москву. Что опаснее – угроза где-то в сотнях километров от российских границ или угроза прямо в сердце России, куда приезжают тысячи радикальных исламистов, чему способствуют власти этих якобы дружественных государств? Стремление России покровительствовать Таджикистану и Узбекистану любой ценой, даже ценой своих национальных интересов, вызывает недоумение. РФ, по сути, продолжает советскую политику дружбы народов, следуя которой бюджетные деньги утекают на содержание дружественных стран из Средней Азии и мигрантов, которые не отождествляют себя с Россией. Да и страны эти, как уже было указано выше, не слишком сильно стремятся к дружбе, используя щедрость Москвы в своих собственных интересах. Кто-то скажет – у этих стран есть свои национальные интересы, и поэтому они так и поступают. Все так, вопросов нет. Но почему они это делают за российский счет? Может, все-таки Россия должна строить отношения с этими государствами на более прагматичной основе, ставя во главу угла свои собственные суверенные интересы?
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1 час.
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