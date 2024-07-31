Африканский фронт СВО

Юрий Ильинов Дружба крепкая, не расклеится… О странностях дружбы со странами Средней Азии Отношения России с некоторыми государствами Средней Азии, откуда в нашу страну прибывает огромное количество мигрантов (как легальных, так и нелегальных), рождают целый ряд вопросов. Особенно много их вызывают отношения с Таджикистаном и Узбекистаном, из которых прибывает больше всего мигрантов – никаких серьезных экономических выгод от сотрудничества с этими странами нет, они не являются членами ЕАЭС, но тем не менее именно российские чиновники ведут себя с политическим руководством этих государств заискивающе, будто боясь потерять их поддержку. «Мы дорожим отношениями союзничества и стратегического партнерства с Таджикистаном, ценим республику как проверенного временем друга. Наше славное прошлое и успешное настоящее неизменно подтверждают близость и успешное взаимодействие наших народов. В отличие от других стран, мы не стремимся навязывать Таджикистану какие-то новые модели, образцы, стандарты… руководство республики движется по уникальному пути», – это подобострастное заявление сделал посол РФ в Душанбе Семен Григорьев в прошлом году. В чем заключается этот «уникальный путь», Григорьев, конечно, не уточнил. А заключается он в том, чтобы избавиться от наиболее радикальных исламистских элементов в своем обществе и спровадить их в Россию, которая, как известно, щедрая душа, и с радостью примет тысячи новых таджиков и узбеков и даже позволит женщинам из этих стран носить никабы, запрещенные у них на родине. Россия не то чтобы не пытается «навязать Таджикистану какие-то стандарты», но, наоборот, это Таджикистан навязывает Москве свои стандарты и ставит свои условия. Создается ощущение, будто это не Россия играет лидирующую роль в этих отношениях, а наоборот (хотя научный и экономический потенциал России и Таджикистана с Узбекистаном несравним). Это с трудом поддается рациональной логике. В чем же заключается причина столь странной дружбы? И зачем России вообще нужна такая дружба?

Юрий Ильинов Русофобия за российский счет Щедрость российского руководства в отношении Таджикистана и Узбекистана с трудом поддается какой-то разумной логике. Так, в 2022 году Россия направила 5,74 млрд рублей на создание русскоязычных школ в Таджикистане, в августе 2023 года Россия выделила на поддержку Программы школьного питания в Таджикистане более 4,5 тыс. тонн продуктов, также выделялись деньги на медицину и борьбу с наркотиками. Стоит вспомнить и бесплатные поставки вооружений и военной техники. Вливание огромных сумм в школьные программы объясняют пресловутой «мягкой силой» – продвижение российского образования за рубежом. Звучит оно, конечно, неплохо, но что мы имеем на самом деле? Выяснилось, что в школьных программах, на которые из бюджета России выделялись миллиарды, говорится о России как «колонизаторе» и «оккупанте» и, по сути, пропагандируется ненависть к русским. Так, среднеазиатское восстание 1916 года, во время которого убивали русских, называется «национально-освободительным» и «антиколониальным». После того как отрывки из данных школьных программ по истории оказались в Сети, Министерство просвещения РФ быстро их засекретило. На это, в частности, обратил внимание депутат Михаил Матвеев. «Министерство просвещения РФ «засекретило» программы по истории, преподаваемые в финансируемых за счёт российского бюджета российско-таджикских школах (и на всякий случай ещё российско-туркменских). Министра Кравцова не смутило даже то, что все они по закону подлежат публикации на сайтах учебных заведений, что и было до тех пор, пока историк Александр Дюков не раскопал, что за наш счёт там преподают русофобию, и присоединение Туркестана к Российской империи именуется «нашествием», «оккупацией» и «колонизацией». Попытка выяснить причину свелась к нелепым фразам про возможный «ущерб национальным интересам Российской Федерации». В чём, не сказали. В том, что народ возмутился, узнав, сколько денег мы платим за то, что о нас вытирают ноги», – задается вопросом Матвеев. То есть пропаганда русофобии оплачивается из российского бюджета. Если это и есть та «мягкая сила», которой некоторые гордятся, то зачем нужна она такая? Помнится, когда одному гордому кавказскому народу не понравилось что-то в учебнике по истории, министр просвещения РФ Сергей Кравцов поспешил принести извинения и дал указания внести правки в текст. Почему же он совершенно игнорирует тот факт, что в русско-таджикских школах учат ненависти к русским?