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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-форвард «Вест Хэма» Антонио подписал контракт с «Уотфордом». Он сломал ногу в аварии в 2024-м

« Уотфорд » сообщил о переходе форварда Микаила Антонио в качестве свободного агента. Соглашение с 36-летнми футболистом рассчитано на год.

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