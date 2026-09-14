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FiNE NEWS

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Опрос физиков выявил отсутствие консенсуса по фундаментальным вопросам устройства Вселенной

Ученые из Университета Ватерлоо провели масштабный опрос физиков по всему миру, чтобы выяснить степень единства взглядов на устройство Вселенной.

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