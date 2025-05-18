Избирательное неприятие: итоги выборов в Румынии грозят новым политическим кризисом

На выборах президента Румынии победил проевропейский кандидат Никушор Дан с 54%. Его соперник — евроскептик Джордже Симион — набрал около 46%, однако объявил победителем себя, указав на якобы имевшие место фальсификации.
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