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Россиян предупредили о том, что мошенники используют ИИ для обмана пенсионеров

Россиян предупредили о том, что мошенники используют ИИ для обмана пенсионеров

Доктор технических наук, заведующий кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова объяснила в беседе с RT, как мошенники используют искусственный интеллект для обмана пенсионеров через фейковые сайты.

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