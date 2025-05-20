Россиян предупредили о том, что мошенники используют ИИ для обмана пенсионеров

Доктор технических наук, заведующий кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова объяснила в беседе с RT, как мошенники используют искусственный интеллект для обмана пенсионеров через фейковые сайты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии