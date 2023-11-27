Диверсантов со станции Клещиха нашли в Новосибирске по следу от ботинка

Два парня 17 и 20 лет получили задание с помощью сообщения в мессенджере. За 20 тысяч рублей им нужно было поджечь релейный шкаф на жд перегоне Клещиха – Чемской в районе Сибирского электротехнического завода.
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