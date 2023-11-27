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Вечерний Новосибирск

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Диверсантов со станции Клещиха нашли в Новосибирске по следу от ботинка

Диверсантов со станции Клещиха нашли в Новосибирске по следу от ботинка

Два парня 17 и 20 лет получили задание с помощью сообщения в мессенджере. За 20 тысяч рублей им нужно было поджечь релейный шкаф на жд перегоне Клещиха – Чемской в районе Сибирского электротехнического завода.

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Комментарии
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Зоя Копань
Вот надо же, свои же ублюдки, страну продают за 30 серебренников, что за молодёжь, поколение потребления!
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12 час.
Виталий
Таких в стране преполно. И вполне возможно, что имеют связь с врагами: родственники, знакомые или интернет- знакомства. Работы по зачистке много, во всех регионах.
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6 час.

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