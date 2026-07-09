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Царьград

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Иранские СМИ впервые показали разрушенную резиденцию Хаменеи с земли

Иранские СМИ впервые показали разрушенную резиденцию Хаменеи с земли

Опубликованы первые наземные кадры резиденции Хаменеи после удара.Впервые после февральского удара по Тегерану иранские государственные средства массовой информации обнародовали видеокадры, запечатлевшие разрушения на территории комплекса, где располагалась рабочая резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

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