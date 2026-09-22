Токаев: русский язык должен объединять людей, а не быть предметом политизации

Язык должен объединять людей и служить взаимопониманию, а не становиться предметом политизации. Об этом 22 сентября на встрече с генеральным секретарем Международной организации по русскому языку Натальей Бочаровой заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщила его пресс-служба.
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