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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Казахстан: Olimpbet Премьер-Лига» получит новое наименование в сезоне 2025/26

«Казахстан: Olimpbet Премьер-Лига» получит новое наименование в сезоне 2025/26

  Казахстанская федерация футбола и Olimpbet, ранее титульный партнер чемпионата страны, достигли договоренности о передаче права на нейминг национального первенства новому партнеру Федерации.

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