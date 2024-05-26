Нащупать справедливость

Изменения в налоговой системе должны быть приняты Госдумой в весеннюю сессию. Но пока нет самого главного: конкретных ставок прогрессии по налогу на доходы физлиц и ставок по налогу на прибыль, а также границ упрощенки для бизнесаМИХАИЛ МЕТЦЕЛЬ/ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА РФ/ТАСС Министр финансов Антон Силуанов заверяет, что повышение ставок не должно затронуть большинство населениячитайте на monocle.