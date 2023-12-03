Птенцы киви родились в дикой природе впервые за век

Птенцы киви / © Dr. Christine Stockum В ноябре 2022 года 11 киви выпустили на обширные холмистые сельскохозяйственные угодья в Макаре, в 25 минутах к западу от центра Веллингтона, сообщило издание The Guardian.
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